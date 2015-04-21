Интернет-магазин osCommerce / VamShop замена верстки и поддержка

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Есть интернет-магазин созданный на VamShop , это разновидность osCommerce.

Надо заимствовать верстку с другого магазина.

Функционал, которого нет в текущем интерфейсе реализовывать не надо, только замена верстки.

Разумный торг уместен.

В дальнейших планах – расширение функционала.

6000р.

10 лет назад
SPbIT
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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