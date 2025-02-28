Ищем WordPress-разработчика для выполнения списка задач

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Закрыт9 заявок42 просмотра

Нам нужен WordPress-разработчик, который сможет срочно выполнить ряд задач на нашем сайте. Если работа пройдет успешно, готовы рассмотреть долгосрочное сотрудничество!

WordPress
2 месяца назад
Mactepcnopta
Владислав 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
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Лучший веб-программист апреля
Мариам
 
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Был
19 часов назад
32 отзыва(-1)
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Валерий
 
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Был
час назад
66 отзывов(-2)
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
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Был
10 дней назад
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2 месяца назад
Владислав
 
19 лет
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Был
18 дней назад
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2 месяца назад
Роман
 
37 лет
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Был
16 часов назад
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2 месяца назад
Андрей
 
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Был
10 дней назад
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Алексей
 
52 года
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10 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад