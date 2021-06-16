Ищу js разработчика знакомого с блокчейном

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки404 просмотра

Есть задачи по js связанные с блокчейном. Направление популярное и задач становится все больше.

В идеале ищу разработчика знакомого с такими вещами как metamask, web3js, bscscan либо желающего разобраться в этом

Первая задача - нужно подключиться к смарт контракту и получить всех держателей токена и эвенты. 

Пишите! Опишу подробности!

JavaScript
4 года назад
paradoxnumber7
Константин 
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