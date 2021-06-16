Есть задание по node.js. Нужно исправить небольшой момент в программе на node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Ищу js разработчика знакомого с блокчейном
Есть задачи по js связанные с блокчейном. Направление популярное и задач становится все больше.
В идеале ищу разработчика знакомого с такими вещами как metamask, web3js, bscscan либо желающего разобраться в этом
Первая задача - нужно подключиться к смарт контракту и получить всех держателей токена и эвенты.
Пишите! Опишу подробности!
Заявки фрилансеров
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