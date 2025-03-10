Требуется доработка приложения на Flutter с добавлением авторизации через Facebook, страницы Terms & Conditions и редизайном по макету. Необходимо реализовать интеграцию оплаты через App Store и Google Play, а также создать терапевтические игры, разделы Art materials & affirmations и Everyday practice. Также требуется реализация пуш-уведомлений и отправка приложения в магазины после завершения работ.
Ищу программиста-фрилансера для разработки бота-монитора слотов
Ищу программиста-фрилансера для разработки бота-монитора слотов VFS Global
📌 О проекте:
Нужен сервис, который будет автоматически отслеживать появление свободных слотов для записи на визу на сайте VFS Global и отправлять уведомления пользователям.
🔍 Что требуется:
Разработка системы мониторинга доступных слотов (парсинг сайта VFS Global или альтернатива).
Оптимизация работы (чтобы сервис не блокировали).
💡 Что желательно:
Опыт работы с Selenium, Puppeteer или другими инструментами автоматизации.
Умение обходить капчи и защиты сайтов.
💰 Оплата:
Готов обсудить цену, возможна почасовая работа или фиксированный бюджет за проект.
📩 Если тебе интересно, пиши в личку с примерами работ или описанием опыта!
Заявки фрилансеров
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