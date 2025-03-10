Ищу программиста-фрилансера для разработки бота-монитора слотов

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок205 просмотров

Ищу программиста-фрилансера для разработки бота-монитора слотов VFS Global

📌 О проекте:

Нужен сервис, который будет автоматически отслеживать появление свободных слотов для записи на визу на сайте VFS Global и отправлять уведомления пользователям.

🔍 Что требуется:

Разработка системы мониторинга доступных слотов (парсинг сайта VFS Global или альтернатива).

Оптимизация работы (чтобы сервис не блокировали).

💡 Что желательно:

Опыт работы с Selenium, Puppeteer или другими инструментами автоматизации.

Умение обходить капчи и защиты сайтов.

💰 Оплата:

Готов обсудить цену, возможна почасовая работа или фиксированный бюджет за проект.

📩 Если тебе интересно, пиши в личку с примерами работ или описанием опыта!

PuppeteerSeleniumTelegramОптимизация кодаСоздание ботов
2 месяца назад
guest_1741727074418
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