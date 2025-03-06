Был заказан бот который готов на 80-90%, но его не смогли закончить по своим семейным причинам. Нужен разработчик который выявит баги, и закончит работу. Предыдущий поможет новому разработчику разобраться в структуре (например, ответит на вопросы в чате 1-2 дня).

Так разработчик не будет тратить время на разгадывание его кода.