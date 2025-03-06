Ищу разработчика который найдет баги и допишет код

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки281 просмотр

Был заказан бот который готов на 80-90%, но его не смогли закончить по своим семейным причинам. Нужен разработчик который выявит баги, и закончит работу. Предыдущий поможет новому разработчику разобраться в структуре (например, ответит на вопросы в чате 1-2 дня).

Так разработчик не будет тратить время на разгадывание его кода.

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2 месяца назад
guest_1734304132794
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