Ищу специалиста по гис инфо

https://gisinfo.ru

ну или того, кто теоретически умеет работать с такой штукой.

необходима возможность привязывать объекты по координатам к карте, вот, собственно и все.

кто умеет, пишите в личку обсудим цены сроки, и задачку.

вот сам продукт и документация к нему.

https://gisinfo.ru/products/giswebserverse.htm

http://gistoolkit.ru/download/doc/giswebserverseadmin.pdf

http://www.gistoolkit.ru/download/prezents/giswebserversegeoportal.pdf

там же есть и готовый пример работы