Ищу специалиста по гис инфо

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

https://gisinfo.ru 

ну или того, кто теоретически умеет работать с такой штукой.

необходима возможность привязывать объекты по координатам к карте, вот, собственно и все.

кто умеет, пишите в личку обсудим цены сроки, и задачку.

вот сам продукт и документация к нему. 

https://gisinfo.ru/products/giswebserverse.htm

 

http://gistoolkit.ru/download/doc/giswebserverseadmin.pdf

http://www.gistoolkit.ru/download/prezents/giswebserversegeoportal.pdf

там же есть и готовый пример работы

7 лет назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров