Исправить долгую загрузку карточки товара

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок387 просмотров

Исправить ошибку зависание сайта lustrograd. com. Сайт на битриксе. Была произведена оптимизация сервера. Нужен человек умеющий оптимизировать запросы. Стоимость готов обсудить.

1С-БитриксОптимизация кодаУдаление вирусовУстранение ошибок
13 дней назад
Дмитрий
 
41 год
13 дней в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
8 дней назад
Рафаэль
 
26 лет
11 дней в сервисе
Был
3 часа назад
1 отзыв
10 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
13 дней назад
Антон
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 отзывов(-1)
13 дней назад