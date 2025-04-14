Необходимо доработать сайт курьерских услуг на Laravel, исправить недочеты и добавить 4 ключевые функции: упрощение регистрации, интеграция платежного модуля ТБанка, корректировка API и создание функции Накладной. Имеется полное ТЗ с требованиями. Проект требует постоянного развития.
Исправить долгую загрузку карточки товара
Исправить ошибку зависание сайта lustrograd. com. Сайт на битриксе. Была произведена оптимизация сервера. Нужен человек умеющий оптимизировать запросы. Стоимость готов обсудить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокОткрыт13 дней назад
- $150
Требуется веб-дизайнер для создания дизайна сайта обменника валют и крипты. Необходимо разработать главную страницу и 4 внутренних страницы с минимальным количеством элементов. Дизайн должен быть адаптивным для десктопа и мобильных устройств. Макеты должны быть выполнены в Figma.Веб-программирование19 заявокЗакрыт11 дней назад
- $5
Необходимо разработать бота, который будет автоматически записывать заявителей на визу на сайт консульства в Ташкенте. Бот должен вводить данные клиента при наличии свободных слотов. Язык программирования не имеет значения. Обязателен опыт работы с e-consulat и google captcha. Возможны полуавтоматические решения.Веб-программирование10 заявокОткрыт14 дней назад
Необходимо реализовать занесение дополнительных услуг в заказ через метод setExtraServices и корректный расчет при выборе услуг. Также требуется русификация самописного компонента. Работа с 1с Битрикс, легко разобраться в структуре кода.Веб-программирование2 заявкиОткрыт14 дней назад
- $25
Необходимо спарсить данные с сайта, всего 630 позиций. Задача включает в себя использование технического задания и примера, которые будут предоставлены. Ожидается качественное выполнение с соблюдением всех указанных требований.Закрыт14 дней назад
Требуется завершить разработку учебной платформы для психологических курсов на движке MODx Revolution 3. Проект реализован на 70%, необходимо отладить работу сайта и доработать указанные функции. Ожидается опыт работы с MODx, примеры выполненных проектов и оценка сроков и стоимости работы.Открыт14 дней назад
- $25
Ищется опытный специалист для настройки способов доставки в CS-Cart. Необходимо проверить текущие настройки, чтобы все 5 способов отображались на этапе оформления заказа. Также требуется объяснить ключевые моменты для дальнейших изменений и подготовить структуру для подключения по API к логистическим сервисам.Закрыт14 дней назад
Требуется разработать веб-приложение с использованием React и Tailwind CSS. В проекте необходимо применить Redux для управления состоянием. Предоставьте готовое решение с возможностью дальнейшей адаптации.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 дней назад
Требуется доработка плагина для интернет-магазина на платформе WordPress. Основная задача - исправление бага модуля. Обязателен опыт работы с WP и WC более 3 лет, а также знания HTML, CSS, PHP, JS и SQL. Опыт работы с плагинами WordPress является критически важным.Веб-программирование7 заявокОткрыт14 дней назад
Требуется специалист для переноса сайта с старой темы на Reboot или JournalX. Необходимо перенести мета теги в один из SEO плагинов и наладить отображение контента. Знания в редактировании и автоматизации базы данных на WordPress обязательны.Веб-программирование4 заявкиОткрыт14 дней назад