Исправить интернет - магазин

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Правки и доработки для магазин на фреймворке Vendure.
На данный момент идет добавления каталог и добавления новыми параметрами товаров.
И требуется расширить конфигурационный файл бэкенда, чтобы появились новые атрибуты на TypeScript. Затем, доработать скрипт загрузки конфигурационных данных из Google Spreadsheet в бэкенд на Python. Так же нужно дорботать и существенно упростить текущий скрипт загрузки товаров из Google Spreadsheet в бэкенд python.

PythonTypeScriptДоработка сайтов
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