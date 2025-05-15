Правки и доработки для магазин на фреймворке Vendure.

На данный момент идет добавления каталог и добавления новыми параметрами товаров.

И требуется расширить конфигурационный файл бэкенда, чтобы появились новые атрибуты на TypeScript. Затем, доработать скрипт загрузки конфигурационных данных из Google Spreadsheet в бэкенд на Python. Так же нужно дорботать и существенно упростить текущий скрипт загрузки товаров из Google Spreadsheet в бэкенд python.