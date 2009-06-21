Исправить неправильное отображение rss на сайте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки170 просмотров

Возникла проблема в отображении rss блога, припаркованного на поддомене сайта на WP, на страницах основного сайта.

Требуется настроить либо WP либо сайт www.neoluxe.ru

P.S. rss с других блогов тоже некорректно отображаются

WordPress
16 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SecondFrog
Валерий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Всё сделано в лучшем виде. Очень понравилось работать с человеком. Поняли друг друга без слов. Рекомендую.
Грамотно поставленное ТЗ - залог успешного дела. Советую, положительный заказчик.

Заявки фрилансеров

SecondFrog
Валерий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад