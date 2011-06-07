Исправить ошибки на сайте joomla+virtuemart

Требуется создать графический каталог для интернет-витрины, аналогичный quelle.ru или что-то подобное. Можно использовать галерею JQuery. Сайт работает на: OpenCart.
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