Исправить ошибку кода в форме заказа

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Закрыт7 заявок126 просмотров

Простой лендинг, в нем одна форма заказа, подвязанная к CRM-системе.

vrbox.pp.ua

Открываю сайт с компа - заявка отправляется.

Загружаю на хостинг и открываю сайт на домене - при нажатии "Заказать" выдает ошибку "Не указан параметр "product_id"

Нужно исправить эту ошибку

8 лет назад
Igor_Gryg
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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