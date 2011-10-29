Исправить ошибку пагинации Virtuemart с Artio Sef

Исходные данные:

Joomla 1.5

Virtuemart 1.1.8

Artio Sef - 3.8.2

Все страницы сайта и магазина отображаются нормально - stranitsa.html

Но пагинация в разделах Virtuemart показывается вот в таком виде:

http://www.sait.ru/nazvanie-razdela-magazina.html?limit=20&limitstart=20

Нужно убрать из ссылок раздела вот это - { ?limit=20&limitstart=20 } , так,

чтобы при постраничном просмотре раздела ссылки были статичными,

и была нумерация страниц в разделе. То есть примерно так:

http://www.sait.ru/nazvanie-razdela-magazina.html

http://www.sait.ru/nazvanie-razdela-magazina/page-2.html

http://www.sait.ru/nazvanie-razdela-magazina/page-3.html и т.д.