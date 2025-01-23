Исправить проблему в telegram боте

Требуется разработать сайт-портфолио для графического дизайнера на платформе Тильда. Заказ включает создание 10 кейсов с аккуратной версткой страниц, используя брендбуки и концепты. Также предусмотрено добавление новых кейсов на сайт дважды в месяц за дополнительную плату.