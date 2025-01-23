Требуется разработка Landing page для добавки «под ключ». Необходима команда из копирайтера и дизайнера для создания готовой страницы с полным наполнением. Предоставляются мокапы и фото продукта, остальные материалы на исполнителе. Пример желаемого лендинга указан.
Исправить проблему в telegram боте
Исправить проблему в telegram боте написанном на языке go. Подробности с исполнителем
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