Исправить живой поиск и доработать форму отправки

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок181 просмотр
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У нас есть рабочий сайт. Сайт без регистрации и без личного кабинета. Прошлый программист не закончил работу. Остались мелочи. Вот и нам нужно доделать до окончательно.

Задача такая:

1. Форма заявки. Пользователь заполняет все данные, загружает фотографии, и отправляет нам на эл. почту. А мы получаем и сами заполняем в админке. Сейчас эта форма не доработана. Закончить его нужно.

2. На сайте "живой" поиск как то глючит. В поисковое поле мы набираем любые слова "логин" или "фио", то нам нужные инфы не выводятся, а ведь на сайте есть.

Сайт стоит на движке ImageCMS

Внимание! Предоплату не ждите. Устали от таких кидалов, и не выполненных в срок наших заказов. 

Оплата за результат. Если нам устроит ваша работа, то добро пожаловать к дальнейшему сотрудничеству с нами. ;)

7 лет назад
sparklingman
Анатолий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
it21
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$10
5 дней
Отзыв недоступен.
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