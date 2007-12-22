Исправление и доработка существующего сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
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Требуется исправить глюки и добавить новые функции в работающий сайт:

- исправить работу ajax

- добавить корзину в интернет-магазин

- прикрутить исправленный и свёрстанный дизайн к скриптам

- прочие мелкие исправления

Сайт написан на php (классы) с использованием шаблонов smarty

Если сработаемся - подкину другие проекты

16 лет назад
atlete
Сергей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
mastikhin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
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