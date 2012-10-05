Исправление небольшого количества мелких багов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок139 просмотров

Требуется PHP программист для исправления небольшого количества мелких багов на самописном движке, а так же для написания нескольких несложных скриптов. Опыт работы с парсерами приветствуется.

Бюджет обсуждается. Кроме этого буду делать периодически другие заказы. Буду рад стать постоянным заказчиком у опытного и не жадного программиста.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.

PHP
13 лет назад
job4doshirak
Евгений 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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