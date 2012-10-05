Нужны 3 программиста php для постоянной удаленной работы Работодатель: хостинговая компания www.2by2host.com (США) Предполагаемая занятость: 8 часов в день, 5 дней в неделю З/п: 1000–1500 долл/мес по результатам собеседования ...
Исправление небольшого количества мелких багов
Требуется PHP программист для исправления небольшого количества мелких багов на самописном движке, а так же для написания нескольких несложных скриптов. Опыт работы с парсерами приветствуется.
Бюджет обсуждается. Кроме этого буду делать периодически другие заказы. Буду рад стать постоянным заказчиком у опытного и не жадного программиста.
Подробное ТЗ вышлю по запросу.
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