Исправление ошибки создания статьи (Koobi 4.0)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка91 просмотр

Какое то время назад перестали сохраняться статьи. при этом новостная линейка позволяет сохранять аналогичные объекты без проблем

требуется :

1 исправить процедуру сохранения статей

2 исправить работу скрипта прописывания ссылок внутри статей (работает с ошибкой)

3 исправить работу отправки уведомлений по почте (на текущий момент не отправляется)

сайт: http://www.hustle.ru

оплата по факту исполнения работ

14 лет назад
vgsav
Вадим 
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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