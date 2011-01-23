При загрузке страницы, плагин берет все ссылки этой страницы (a href), составляет список доменных имен и отправляет его на заданный URL (http://...) В ответе приходят соответствия некоторым ссылкам наборов параметров. Плагин в соответствующих ...
Исправление ошибки создания статьи (Koobi 4.0)
Какое то время назад перестали сохраняться статьи. при этом новостная линейка позволяет сохранять аналогичные объекты без проблем
требуется :
1 исправить процедуру сохранения статей
2 исправить работу скрипта прописывания ссылок внутри статей (работает с ошибкой)
3 исправить работу отправки уведомлений по почте (на текущий момент не отправляется)
сайт: http://www.hustle.ru
оплата по факту исполнения работ
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