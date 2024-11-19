Исправление ошибок для SEO оптимизации сайта

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Закрыт6 заявок83 просмотра

Исправление ошибок через сайт PR-CY.RU
Прикрепляю пример ошибок в скриншоте, работы не много. Всего страниц - 8., по каждой странице указаны ошибки.
Сайт на WP

SEOWordPressОптимизация сайтовУстранение ошибок
5 месяцев назад
pastix
Иван 
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