Из Анкет Вконтакте передать заявки в AMO CRM

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки183 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется передать из приложения "Анкеты" 3 поля http://joxi.ru/a2XYo7ouDVR97A

в соот-ие 3 поля в amo crm http://joxi.ru/ZrJjoEoiM6Y8lr (неплохо будет и источник=вк сделать).

Сейчас стандартно в amo реализованы передача только из сообщений сообщества и из форм.

4 года назад
senutaka
Виталий 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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