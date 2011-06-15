Изменение пагинации (для katrey)

Изменить пагинацию на сайте. Что бы разбивка на страницы была следующая:

1. Кнопок Предыдущая и Следующая, Первая и Последняя не было

3. Разбивка страниц была в таком стиле:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20

Та страница, на которой находимся, будет по центру. Справа и слева от неё по 3. А в начале и в конце номера первой и последней.