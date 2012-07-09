Изменить внешний вид корзины Virtuemart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки200 просмотров

Есть сайт joomla 2.5 + virtuemart 2.

Стоит стандартная корзина.

Нужно вывести анкету пользователя на страницу корзины, а также вывести на страницу корзины выборку способов доставки и оплаты.

Бюджет от вас

Skype: kirill_tse

Joomla
13 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров