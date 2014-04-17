Ищу специалиста по Drupal Есть сайт _http://www.pearl-of-dragon.ru/ Первоочередные задачи по сайту: 1. Нужно изменить вертку (изменить некоторые блоки). 2. Сделать фильтр товаров для каталога.
Joomla 3.2. Добавить систему бронирования домиков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomla 3.2 + VirtueMart, все новое.
ТЗ поместилось на трех скриншотах + примерная структура БД. См. прикрепленные скриншоты.
Стоит добавить:
1. Цвета на календаре и в таблице заявок должны быть одинаковыми (на скриншотах использованы цвета, чтобы общий смысл был ясен)
2. Для бронирования используется сервис smspilot.ru c API
3. Чтобы работоспособность сохранялась при обновлении joomla (и, желательно, VM).
4. Вместо VM возможно использование готовых платных компонентов за наш счет с последующим их допиливанием до нужного нам состояния.
Нужен чистый код без технического долга, работу проверяет программист.
Жду от вас конкретные(!) сроки, в пределах оговоренного срока я не тороплю.
Спасибо.
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