Joomla 3.2. Добавить систему бронирования домиков.

Joomla 3.2 + VirtueMart, все новое.

ТЗ поместилось на трех скриншотах + примерная структура БД. См. прикрепленные скриншоты.

Стоит добавить:

1. Цвета на календаре и в таблице заявок должны быть одинаковыми (на скриншотах использованы цвета, чтобы общий смысл был ясен)

2. Для бронирования используется сервис smspilot.ru c API

3. Чтобы работоспособность сохранялась при обновлении joomla (и, желательно, VM).

4. Вместо VM возможно использование готовых платных компонентов за наш счет с последующим их допиливанием до нужного нам состояния.

Нужен чистый код без технического долга, работу проверяет программист.

Жду от вас конкретные(!) сроки, в пределах оговоренного срока я не тороплю.

Спасибо.