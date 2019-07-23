Joomla+RSform компонент, разработка личного кабинета + система оплаты

Есть сайт на Joomla, установлен компонент RsForm Pro + PDF plugin

Работает все следующим образом, пользователь заполняет свои данные, оплачивает через платежный плагин PayPal, после чего ему на почту приходит PDF файл с его данными.

Нужно разработать личный кабинет на основе RsForm Pro, где можно просматривать данные PDF файлы из заполненных форм списком(на почту они приходить не должны, а только в данный личный кабинет), а также прикрутить систему оплаты Paysera заменить ею PayPal.

Макет личного кабинета прикрепляю во вложении.