Joomla сайт, сделать оптимизацию по скорости и для мобильных устройств

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Сайт dyslexia-dysgraphia.ru

Нужно сделать:

1) Google PageSpeed Insights - оптимизировать скорость загрузки больше 80 (зеленый цвет) для мобильных и для компьютеров

2) Оптимизация для мобильных, проверка - https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru

Спасибо

Joomla
8 лет назад
millen
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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