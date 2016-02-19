Joomla Zoo лайтбокс для изображения

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Закрыт1 заявка104 просмотра

Нужно изменение для поля image компонента zoo 3.3 Задача: редактор загружает фото, плагин делает из него тамб и по клику открывает во фронтенде полноразмерное фото. Для генерации тамбов стандартные настройки: качество, размер, уменьшить/обрезать

Joomla
9 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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