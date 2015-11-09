JS подкорректировать форму добавления материала на сайт

$4
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Доработать JS, который позволяет либо нет добавить материал на сайт. Подробности в ЛС, кому интересно. Ничего сложного для того, кто хорошо разбирается в JS.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад