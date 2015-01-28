JS - загрузка только видимого контента

Есть фиксированный набор дивов {div1, div2, ... divN}, у родительского блока которых свойство overflow: hidden, т.е. кол-во видимых дивов зависит от размера браузера. Каждому диву поставим в соответствие фрейм {div1 => frame1, ...divN => frameN}. Нужно написать JS-скрипт, который подгружает фрейм в див, если див видимый и не подгружает, если невидимый. Поведение большинства браузеров такое, что все фреймы подгружаются независимо от того, видимы они или нет, а это не подходит для моих целей. Скрипт должен реагировать на ресайз видимой области браузера и загружать новые фреймы, если появились новые видимые дивы. Можно использовать jquery.