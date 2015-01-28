JS - загрузка только видимого контента

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть фиксированный набор дивов {div1, div2, ... divN}, у родительского блока которых свойство overflow: hidden, т.е. кол-во видимых дивов зависит от размера браузера. Каждому диву поставим в соответствие фрейм {div1 => frame1, ...divN => frameN}. Нужно написать JS-скрипт, который подгружает фрейм в див, если див видимый и не подгружает, если невидимый. Поведение большинства браузеров такое, что все фреймы подгружаются независимо от того, видимы они или нет, а это не подходит для моих целей. Скрипт должен реагировать на ресайз видимой области браузера и загружать новые фреймы, если появились новые видимые дивы. Можно использовать jquery.

9 лет назад
ababasta
Дмитрий 
43 годаИспания
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Lakie
Юрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$40
1 день
Задание выполнено быстро и практически без поправок. Скрипт продуман с учетом максимальной универсальности. Очень доволен исполнителем
Сотрудничеством с Дмитрием остался очень доволен. Грамотная постановка задачи на проект. Дмитрий всегда был на связи, что позволяло обсуждать возможные доделки (оптимизировать алгоритм работы) скрипта - как итог полное соответствие результата моей работы ожиданиям заказчика, никаких проблем и придирок во время сдачи проекта. Быстрая оплата работы. Рекомендую Дмитрия как добросовестного и надежного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Копирование небольшого интернет магазина на движке nethouse

    $100

    необходимо скопировать небольшой интернет-магазин до двухсот позиций (размещенный на движке nethouse) с заменой названия и переносом товаров на тот же движек, доступ к копируемому отсутствует

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка кода ответов сервера asp.net

    $10

    Есть сайт на asp.net. Есть фтп доступ к сайту. Необходимо настроить код ответа сервера 404 Not found для несуществующих страниц с произвольными параметрами (http://site.ru/?fileobject) в web.config или global.asax (я точно не знаю. Не программист)

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер опр. данных с сайта в txt файл

    $30

    Нужно написать не сложный парсер, который должен будет спарсить, определенные данные с сайта, со всех страниц в txt файл. Плюс чтобы мог работать отдельно по ссылке, ну например я ввожу ссылку на страницу с которой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Небольшие доработки joomla+virtuemart (под SEO)

    Сайт stylishwatches.org, требуется 1. Сделать sitemap.xlm 2. Настроить канонические ссылки. 3. Подключить google analitics 4. Выполнить микроразметку сайта 5. Настроить страницу при ошибке 404 6 Оптимизировать БД mysql

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Opencart - добавить в фильтр "Цвет", возможность добавлять иконку.

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. В магазине на ocStore-1.5.5.1.2 с темой Journal есть фильтры (берутся из атрибутов). http://stileo2014.web-dev-studio.in.ua/zhenshinam/bryuki-dzhinci-shtani-bridzhi Задача такая: Добавить в фильтр "Цвета", возможность добавить иконку (можно из выпадающего списка). Пример реализации: https://leboutique.com/stilnaya-i-udobnaya-obuv-1500489 Оплата по факту WMR (рассмотрю варианты). Бюджет небольшой, ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Есть сайт. Нужно исправить косяки.

    Есть сайт одностраничный. Нужно исправить косяки. Подробнее при созвоне. Исполнитель должен проживать в Украине. Чтобы проще общаться - голосом по телефону и упростить расчеты. Перезвоню на ваш сотовый KS, MTC, Life.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Хот-спот wifi

    $30

    Нужно написать скрипт хотспота для wifi на базе роутера mikrotik Алгоритм скрипта такой: 1. Гость подключается к Wi-Fi сети и попадает на стартовую страницу. 2. Для доступа в интернет выбирает социальную сеть (ВК, facebook, instagram) или вводит пароль (спрашивает у администратора ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизировать парсинг видео

    Здравствуйте. Имеем сайт с хорошим трафиком. С каждым разом трафик растет, но тут появились проблемы с сервером. В какое-то время модуль, парсинга видео, забирает все оперативку, тем самым загружая apache . После загрузки apache происходит ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Решить вопрос с загрузкой картинок на сайт

    Доброго дня, коллеги! Необходимо на сайте решить проблему с загрузкой картинок и создания папок. В настоящий момент есть проблема с тем что после создания папка с картинками может исчезнуть.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад