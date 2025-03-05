Калькулятор для прорахунку вартості

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Закрыт5 заявок28 просмотров

Потрібно зробити для сайту на Wordpress калькулятор для прорахунку вартості товару з можливістю його замовити. Приклад калькулятора як має бути https://www.vizitochka.ua/katalogy/zshyvannya_na_skobu з можливістю змінювати ціни для розрахунків з панелі сайту. Калькулятор повинен бути адаптивний для усіх пристроїв.

WordPressСоздание калькуляторов
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