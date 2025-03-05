Требуется разработать качественного Телеграмм бота, который будет удовлетворять всем предъявленным требованиям. Ожидается создание функционала, удобного интерфейса и надежной работы бота в мессенджере.
Калькулятор для прорахунку вартості
Потрібно зробити для сайту на Wordpress калькулятор для прорахунку вартості товару з можливістю його замовити. Приклад калькулятора як має бути https://www.vizitochka.ua/katalogy/zshyvannya_na_skobu з можливістю змінювати ціни для розрахунків з панелі сайту. Калькулятор повинен бути адаптивний для усіх пристроїв.
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