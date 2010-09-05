Калькулятор и плагин оформления заказа для JOOMLA!

Цель такова: следует создать форму которая отображается у зарег. пользователей. Данная форма предпологает наличие 6сти полей для ввода данных из них 4 обязательны для заполнения, также предпологает наличие поля которое выводит конечную стоимость услуги, которая высчитывается по заданной формуле.(Рис.1 Пример форрмы).

Лоты формируются в таблицу(Рис. 2 пример таблицы), требуется оформление заказа аналогичное рисунку(Рис.2). Особенности: графа статус предназначенно для супер администратора и администратора, данная графа изменяется только эти пользователями. Столбец "обновить" нужно переименовать на "ОБНАВЛЕННО" данный столбец отображает дату последнего обновления статуса лота.

В итоге у пользователя каждый заказ представляется в виде краткой таблице(Рис.3), в конце таблице присутствует кнопка добавления заказа.

Необходимо создать удобную среду у супер администратора и администратора для работы с поступающими заказами, так же на e-mail с.администратора, должно приходить письмо с уведомлением о поступлении нового заказа.

Ещё необходимо сделать калькулятор который считает по определённой формуле по 3ём введёным числам

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