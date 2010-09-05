Имеем: выпадающий список (select) и табличку из десяти строк с вписанными данными в одной колонке. Требуемое действие: при выборе значения из выпадающего списска в табличке меняются данные на заданные в массиве. Строка таблицы задана так - ...
Калькулятор и плагин оформления заказа для JOOMLA!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель такова: следует создать форму которая отображается у зарег. пользователей. Данная форма предпологает наличие 6сти полей для ввода данных из них 4 обязательны для заполнения, также предпологает наличие поля которое выводит конечную стоимость услуги, которая высчитывается по заданной формуле.(Рис.1 Пример форрмы).
Лоты формируются в таблицу(Рис. 2 пример таблицы), требуется оформление заказа аналогичное рисунку(Рис.2). Особенности: графа статус предназначенно для супер администратора и администратора, данная графа изменяется только эти пользователями. Столбец "обновить" нужно переименовать на "ОБНАВЛЕННО" данный столбец отображает дату последнего обновления статуса лота.
В итоге у пользователя каждый заказ представляется в виде краткой таблице(Рис.3), в конце таблице присутствует кнопка добавления заказа.
Необходимо создать удобную среду у супер администратора и администратора для работы с поступающими заказами, так же на e-mail с.администратора, должно приходить письмо с уведомлением о поступлении нового заказа.
Ещё необходимо сделать калькулятор который считает по определённой формуле по 3ём введёным числам
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