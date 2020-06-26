Калькулятор (конфигуратор) бетонного завода

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Закрыт8 заявок630 просмотров

Необходимо сделать калькулятор (конфигуратор) бетонного завода.

Подробности во вложении (описание и пример интерфейса).

Есть сайт на WordPress, калькулятор будет размещаться на нем.

WordPress
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jimka
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