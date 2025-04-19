Необходимо разработать веб-скрипт для генерации ежедневного графика работы персонала, включая авторизацию, учет рабочего времени и редактирование информации. Скрипт должен иметь страницу с таблицей учета, возможность печати и экспорта в PDF, автоматическое создание расписания и редактирование графика. Имеется ТЗ и готовая админ панель на Bootstrap. Срок выполнения — 3 дня.
Калькулятор ликвидаций для грид бота ByBit
Задача сделать форму, куда вбиваются параметры входа в сделку, на выходе получаем результат. Проверяем правильность работы калькулятора на ByBit (вводим там данные, сравниваем, допиливаем). На выходе может быть html файл со скриптом или любой другой вариант вплоть до XLSX, помочь chatgpt приветствуется. В каком-то смысле это тестовое задание, при успешном сотрудничестве есть и другие задачи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Веб-программирование11 заявокОткрыт10 дней назад
Требуется разработать современную анимацию загрузки для сайта. Анимация должна включать цветной логотип OpenChatters с динамичным свечением или вращением, а также текст OpenChatters, который появляется с эффектом печатающей машинки, по одному символу.Веб-программирование9 заявокОткрыт10 дней назад
Требуется настроить бота для автоматической подачи на визу С в VFS Global Bulgaria из Москвы. Бот должен фиксировать ФИО, номер паспорта и срок действия документа. Необходима точная настройка для корректной записи данных.Открыт10 дней назад
Необходимо разработать информационный сайт на WordPress, используя выбранный шаблон. Требуется помощь в определении доступных шаблонов для различных страниц. Также нужно создать заглушку с информацией об организации на время разработки, используя тот же шаблон. Заглушка должна быть готова завтра.Веб-программирование17 заявокОткрыт10 дней назад
- $30
Требуется доработка сайта на WordPress, включая удаление блога и исправление ошибок в виджете. Подробности указаны в техническом задании. Необходимо выполнить работу качественно и в срок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 дня назад
Требуется разработать сайт по аренде вилочных погрузчиков в Германии на платформе WordPress с использованием WooCommerce. Необходимо выполнить верстку по предоставленному макету, внедрить All in One SEO Pack и реализовать геостраницы. Проект включает адаптивный дизайн и стандартные функции без кастомных решений.Веб-программирование13 заявокОткрыт11 дней назад
Необходимо создать продающий лендинг на платформе Тильда, используя контент с сайта коучспокойствия.рф. Возможна оперативная доработка и создание специального контента для нового лендинга.Веб-программирование9 заявокОткрыт11 дней назад
Требуется настроить шаблон сайта на движке 1С-Битрикс, добавить необходимые категории и провести обучение по работе с админкой. Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен.Открыт11 дней назад
Требуется дизайнер-верстальщик для работы в системе Тильда. Необходим опыт работы с Фигмой и понимание платформы. Знание кода для создания кастомных решений и умение работать с графикой для соцсетей приветствуются. Знание ВебФлоу станет дополнительным преимуществом.Закрыт4 дня назад
Требуется разработка одностраничного лендинга на платформе Tilda, Carrd или аналог. Необходимо сверстать 6-7 блоков по предоставленному тексту, установить email-форму, добавить кнопки и настроить адаптивность. Все материалы предоставляются после согласования исполнителя.Веб-программирование19 заявокОткрыт12 дней назад