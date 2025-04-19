Калькулятор ликвидаций для грид бота ByBit

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Задача сделать форму, куда вбиваются параметры входа в сделку, на выходе получаем результат. Проверяем правильность работы калькулятора на ByBit (вводим там данные, сравниваем, допиливаем). На выходе может быть html файл со скриптом или любой другой вариант вплоть до XLSX, помочь chatgpt приветствуется. В каком-то смысле это тестовое задание, при успешном сотрудничестве есть и другие задачи.

HTMLРазработка программСоздание калькуляторов
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