Калькулятор ОСАГО, КАСКО, Зеленая карта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки104 просмотра

Требуется написать три калькулятора для ОСАГО ,КАСКО ,Зеленая карта под систему управления вордпресс.

как тут http://osago-peterburg.ru/

Цены и сроки

WordPress
12 лет назад
millka18
Ника 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка скрипта

    Необходимо доработать скрипт http://intelekt.loook.ru/yslygi - при клике на элемент скрипта (икона и кнопка с цифрой) выезжать/выпадать должны мини-иконки с текстом. Выглядеть должно как на http://demos.99points.info/super_paging/ - клик на иконку или кнопочку с цифрой = выезд ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Биллинг-решение для магазина

    Есть магазин приватной партнерки, у которой сейчас проблемы с процессингом на visa, внутри шопа в папке стоит шоп другой партнерки у которой нет проблемы с процессингом, все на PHP. Задача сделать так, что бы покупатель ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Постоянный программист для shopcms, Москва или МО

    Требуется программист для проведения доработок SHOPCMS на постоянной основе, есть несколько магазинов на данном движке, которые периодически необходимо дорабатывать, только Москва или область!

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист для написания софта под соцсеть

    Ищем программиста для написания софта под социальную сеть vk.com , программа автозаполнения контентом аккаунтов данной соц сети, подробности при личном общении. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и поддержку проекта, на случай нововведений ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка VirtueMart 2

    Мой сайт stroibazar.net Требуется настроить заказ товара по подобию сайта stroibaza.net. Должен присутствовать выбор района доставки. При выборе безналичного расчета на адрес обеих сторон должен отправляться сформированный счет. Подробности в личку. Цены предлагайте. Сроки жмут.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать калькулятор рецептов

    Смысл работы калькулятора: в него вводишь рецепт (картофель 100гр, свекла - 200гр и тд) и он выдает сумму калорий готового блюда. Нужен точно такой же - http://www.galya.ru/AnalyzeRecipe.php Есть файл, содержащий данные ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интересная задача по JS - повторить скрипт

    Есть скрипт http://idolprice.ru/example.js надо скопировать и адаптировать его. На выходе мы хотим получить рабочую оттестированную библиотеку с комментариями. Это библиотека содержит в себе практически все возможности библиотеки прототипа, за исключением блоков ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад