Добрый день Мы (flexi.ink) открываем вакансию PHP разработчика для удаленной работы. Мы занимаемся аутсорсингом, работаем с различными frameworks и CMS. Проекты разного уровня сложности, от фиксинга мелких багов, до разработки проектов с ...
Калькулятор расчета фрезерной порезки
Есть сайт на Wordpress http://freza.1gog.kiev.ua/.
Нужно сделать калькулятор расчета фрезерной порезки с отправкой данных на почту.
Структура калькулятора:
Слева расчет:
1.Материал порезки – квадратики с фото.
2.Толщина материала – прямоугольники со значением толщиной(у каждого материала своя толщина) Как сейчас на http://freza.1gog.kiev.ua.
3.Длина, м.п. – поле для введения данных.
4.Стоимость: __ грн.
Справа форма с полями:
1.Имя
2.Емейл
3.Телефон – обязательное поле.
4.Макет – возможность прикрепить файл(до 10Мб, формат любой) - обязательное поле.
5.Чекбокс - свои материалы.
6.Кнопка «Оформить заказ»
Принцип работы калькулятора:
По принципу работы калькулятор похож на этот http://pro.cyfrolab.com/ru/prices
Только в этом нужны два первых блока и поле с вводом данных.
При нажатии на определенный квадрат с материалом, подгружается толщина.
По умолчанию отображаются толщины для первого материала.
Внизу выводится стоимость порезки.
При нажатии на кнопку «Оформить заказ», все данные отправляются на почту администратору.
Желательно предусмотреть возможность изменения цен самостоятельно.
Таблица с ценами в файле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование20 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть скрипт парсинга на MultiCurl, все работает, но хочется чтоб данные сразу выводились а не ждал полного завершение скрипта, одним словом нужно отключить буфер в скриптеЗавершен9 лет назад
1. Необходимо добавить рубрику г. Зеленоград 2. Не все квартиры (Вторичное жилье), которые размещены через Администрирование, отображаются на сайте. 3. В разделе Продажа во вкладке Расположение (до сортировки) отображаются ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нам требуется верстальщики и программисты для решения следующих задач: 1) Верстка и программирование сайтов 2) выполнить мелких работ по доработке сайтов (добавить стр, проверить код сайта) Если вы хороший спец и человек заказы ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать плагин для joomla 3 работающий по API с внешней системой API сервиса Perelink Для получения списка связей для страницы необходимо отправить GET запрос вида: http://perelink.binet.pro/service/otvet.php?proj=site.ru&url=http://site.ru/post1/&code=abcdefghi1234567890 где "site.ru" ...Завершен9 лет назад
Есть сайт на html-файлах без какой-либо cms moiokna.by Сейчас не работает форма обратной связи (при нажатии на "заказать обратный звонок") Нужно срочно сделать работающую формуЗавершен9 лет назад
Сайт овенкард. Необходим реализовать возможность просматривать ПДФ с ГУГЛ диска на сайте. На сайте мы видим мини-картинку каталога (превью) с кратким заглавием при клике открывается просмотр ПДВ, который мы листаем. например как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен специалист для доработки сайта на WordPress viva.websonde.com Задача: изменить/доработать сайт согласно приложенного ТЗ. И далее довести сайт до финальной стадии, но основе следующих ТЗ, где вы будете ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен специалист для доработки сайта на WordPress viva.websonde.com Задача: изменить/доработать сайт согласно приложенного ТЗ. И далее довести сайт до финальной стадии, но основе следующих ТЗ, где вы будете ...Завершен9 лет назад
- $13
При регистрации пользователи должны указать тип учетной записи, нужно добавить это поле из профиля в поиск пользователей на сайте ( на странице пользователи и в футере ). Укажите пожалуйста цену и сроки. сайт kladkapechey.ru/Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад