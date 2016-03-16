Есть сайт на Wordpress http://freza.1gog.kiev.ua/.

Нужно сделать калькулятор расчета фрезерной порезки с отправкой данных на почту.

Структура калькулятора:

Слева расчет:

1.Материал порезки – квадратики с фото.

2.Толщина материала – прямоугольники со значением толщиной(у каждого материала своя толщина) Как сейчас на http://freza.1gog.kiev.ua.

3.Длина, м.п. – поле для введения данных.

4.Стоимость: __ грн.

Справа форма с полями:

1.Имя

2.Емейл

3.Телефон – обязательное поле.

4.Макет – возможность прикрепить файл(до 10Мб, формат любой) - обязательное поле.

5.Чекбокс - свои материалы.

6.Кнопка «Оформить заказ»

Принцип работы калькулятора:

По принципу работы калькулятор похож на этот http://pro.cyfrolab.com/ru/prices

Только в этом нужны два первых блока и поле с вводом данных.

При нажатии на определенный квадрат с материалом, подгружается толщина.

По умолчанию отображаются толщины для первого материала.

Внизу выводится стоимость порезки.

При нажатии на кнопку «Оформить заказ», все данные отправляются на почту администратору.

Желательно предусмотреть возможность изменения цен самостоятельно.

Таблица с ценами в файле.