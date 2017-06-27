Калькулятор с визуализацией

у нас есть база данных, она уже работает, сейчас захотелось для удобства добавить регистрацию через facebook новых пользователей. Это будет на отдельной страничке, поэтому никакого дизайна не нужно, все что требуется - это возможность регистрации ...
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Нужен строительный калькулятор. Пример: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=50&le0=1
Формулы и расчеты подготовлю сам. Интересует стоимость реализации.
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