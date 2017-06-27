Калькулятор с визуализацией

Есть такого плана лента:https://part.upnp.xyz/PartLine/GetAllFeedGamesЭто под бейсбол, она покороче:https://part.upnp.xyz/PartLine/GetAllFeedGames?sportid=5Есть к ней инструкция... Я пока не сильно разобралась, только одного уровня смогли вывести матчи... http://bet-ring.ru/concurs/stavki-v-blogakhТут есть видео как у них на сайте организовано добавление новостей, мне нужно также ...