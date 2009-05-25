Калькулятор стоимости шкафа-купе на сайт

Требуется сделать калькулятор стоимости шкафа-купе для последующего размещения на моем сайте.

В калькуляторе должны присутствовать следющие операции:

- ввод параметров шкафа (рамеры)

- исходя из размеров шкафа определяется количество дверей, выбирается заполнение дверей, профиль.

- выбор примерной внутренней застройки (будет предложено несколько станд. вариантов)

- выбор расположения шкафа (в нише, с одной боковой стенкой, с двумя боковыми стенками)

- дополнительная комплектация (ящики, корзины, вешалки, светильники)

- монтаж, доставка

Стоимость будет браться из файла, который в последствии должно быть просто редактировать. Можно его вообще текстовым файлом сделать, чтобы потом просто менять цифры и заливать на сервер.

Есть несколько примеров на других сайтах, предоставлю, чтобы было понятно как примерно это выглядит.