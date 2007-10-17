Калькулятор стоимости заказа

Создать калькуляторы для расчета стоимости печати конвертов и почтовой рассылки для сайта drive-direct.ru. Под сайтом CMS, есть определенные ограничения на размещение файлов. Калькуляторы в формате pop-up, обновление через обновление базы под калькулятором.

Хотелось бы получить готовый продукт в таком варианте, чтобы его можно было разместить не только на существующем сайте, но и на новом сайте, а также на других сайтах (если соотв CMS это позволяют сделать)

Указывайте стоимость и реальные сроки

Аналогичный калькулятор: http://envelopes.ru/calc/ , отличия минимальны, в основном в сторону сокращения различных редких вариантов типа "печать более чем на 25% площади", "на конвертах с расширение", "на конвертах заказчика", "на конвертах более С4 формата", "печчать плашки", "печать навылет", пр

Под калькулятором планируется Excel база, или другая, куда конвертируется Excel файл, + простые формулы для расчета стоимости, которые при необходимости можно было бы заменить непрофессионалу (если это возможно)