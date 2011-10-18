Карта на базе API Яндекс карты со своими объектами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок97 просмотров

Задача - сделать интерактивную карту на базе API Яндекс карт или Google maps

Похожий функционал:

http://www.invest-perm.ru/gmap/

http://map.unova.ru/

Нужно 10 категорий, фильтр объектов по карте России, поиск объектов, краткое описание у объектов, как на map.unova.ru, иконки в зависимости от принадлежности к одному из 10 разделов, связка с базой объектов на сайте.

14 лет назад
seoetc
Роман 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров