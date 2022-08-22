Требуется адаптировать старый скрипт опроса, работающий на PHP 5.6, для совместимости с PHP 8.1. Код скрипта прилагается для анализа.
Кастомная интеграция БОТА И АМОСРМ
Голосовой бот, на номере телефонии Сипуни.
Нужно настроить кастомная интеграцию голосового бота и amoCRM
API бота https://app.voicia.ru/api-docs/index.html
Должен уметь:
1) Бот должен создавать сделки на конкретном этапе воронки
2) Бот должен отправлять в amoCRM только готовые лиды (не все звонки)
3) Если клиента (лида) нет в amoCRM, создавать сделку + контакт
4) Если клиент есть в amoCRM, то создавать сделку, если нет активной
5) Интеграция передает в amoCRM информацию об источнике сделки (в кастомное поле «Источник» или специально созданное поле)
6) Интеграция заполняет в сделке поле Roistat (вкладка «Статистика») статичным значением (например, voicebot)
7) Интеграция проверяет сделки/контакты на наличие дублей:
- не создавать контакт, если в amoCRM уже есть контакт с таким номером телефона/email
- проверять наличие активной сделки у контакта (все этапы, кроме «Успешно» и «Закрыто и не реализовано»)
- если в amoCRM уже есть активная сделка, то вместо дубля создать примечание/задачу в ней
8) Передавать должен только успешные прозвоны, как опция не успешные кидать в другую воронку на спец статусы. Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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