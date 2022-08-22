Голосовой бот, на номере телефонии Сипуни.

Нужно настроить кастомная интеграцию голосового бота и amoCRM

API бота https://app.voicia.ru/api-docs/index.html

Должен уметь:

1) Бот должен создавать сделки на конкретном этапе воронки

2) Бот должен отправлять в amoCRM только готовые лиды (не все звонки)

3) Если клиента (лида) нет в amoCRM, создавать сделку + контакт

4) Если клиент есть в amoCRM, то создавать сделку, если нет активной

5) Интеграция передает в amoCRM информацию об источнике сделки (в кастомное поле «Источник» или специально созданное поле)

6) Интеграция заполняет в сделке поле Roistat (вкладка «Статистика») статичным значением (например, voicebot)

7) Интеграция проверяет сделки/контакты на наличие дублей:

- не создавать контакт, если в amoCRM уже есть контакт с таким номером телефона/email

- проверять наличие активной сделки у контакта (все этапы, кроме «Успешно» и «Закрыто и не реализовано»)

- если в amoCRM уже есть активная сделка, то вместо дубля создать примечание/задачу в ней

8) Передавать должен только успешные прозвоны, как опция не успешные кидать в другую воронку на спец статусы. Цена договорная.