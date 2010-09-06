Каталог автозапчастей интернет-магазин

Требуется натяжка макета и доработка cms в соответствии с ТЗ. Все предложения (цена, срок), вопросы оставляйте в проекте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Есть база данных, необходимо на ее основе сделать каталог автозапчастей для интернет-магазинаи интегрировать его. Движок интернет магазина webassyst.
Могу выслать пример своей базы на e-mail.
Похожие каталоги на сайтах:
http://www.olimpia-auto.com.ua/
Интересует стоимость и сроки.
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