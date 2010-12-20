К разработке планируется сервис для виндоус, суть такая: на рабочем столе пользователя танцует симпатичная девушка. При помощи приложения юзер может покупать новых девушек, а так же танцы для них. Девушки представляют собой заранее отснятые видеоролики ...
Каталоги оригинальных автозапчастей
Нужны базы данных с каталогами автозапчастей (по оригиналу, TECDOC не нужен) + приложение для просмотра (php). Пишите предложения со списком доступных Вам каталогов, сроками и ценами!
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