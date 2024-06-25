Требуется разработать программу для управления фермой мобильных прокси на модемах под операционные системы Windows 10/11. Предпочтительным языком является Python с использованием библиотеки PyQt для создания графического интерфейса. Техническое задание предоставлено.
Хорошоп. Потрбіно додати товари в категорія і привласнить знижку
Вітаю
потріно в Розділ Чорна Пятниця завантажити товари по брендам і привласнить знижку, на кожен бренд окрему знижку. Вивантажити товари і залити їх в категорія Чорнохї Пятниці
Категорія чорна пятниця вже є
що потрібно додати -
Знижка -15%
Helikon
Pentagon
Salomon
Carinthia
Знижка-20%
VikTailor
Mil-tec
MFH
-20%
Заявки фрилансеров
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