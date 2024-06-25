Хорошоп. Потрбіно додати товари в категорія і привласнить знижку

$5
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Закрыт2 заявки8 просмотров

Вітаю

потріно в Розділ Чорна Пятниця завантажити товари по брендам і привласнить знижку, на кожен бренд окрему знижку. Вивантажити товари і залити їх в категорія Чорнохї Пятниці

Категорія чорна пятниця вже є

що потрібно додати -
Знижка -15%

Helikon 

Pentagon 

Salomon

Carinthia

Знижка-20%

VikTailor

Mil-tec 

MFH 

-20%

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