Требуется настроить управление медиапланами, включая создание медиапланов с распределением бюджета по агентствам, редактирование бюджета для отдельных агентств и настройку видимости данных. Также необходимо организовать согласование медиапланов и управление доступом к редактированию, а также уведомления о статусах и изменениях в распределении бюджета.