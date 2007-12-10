Хранение информации в 2 таблицах

Добрый день! Довольно срочно требуется опытный флешер из г. Киев. Первый проект: Клиенту понравилось вот что: http://barviha-club.ru/cottages/type_b/ http://barviha-club.ru/plan/ Также имеются макеты буклета (в JPG) со схемами (в приложении). Нужно: отрисовать в вектор (если это необходимо для флеша) и создать такую же ...