Клонирование функциональной части сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Требуется клонировать функциональность сайта http://www.kickstarter.com/ включая денежные операции и т.д.

ИЛИ

предложить аналогичное решение.

ТЗ в состоянии описания - о начинке административной части сайта имебтся лишь предположения. Суть - иметь схожий проект в рунете.

Вопрос о дизайне открытый - копия не нужна.

На данный момент требуется оценка:

- стоимость

- затраты по времени

- предложения по дизайну

13 лет назад
eldpm
Артем 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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