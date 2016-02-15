Код вебформы КЛАДР (ввод адреса) на Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки178 просмотров

Документация на КЛАДР http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/

Функционал:

Подсказка при заполнении адреса.

Запись адреса в элемент инфоблока с структурой согласно прилагаемого файлу.

Периодическая проверка и обновление базы КЛАДР с сайта налоговой.

Окружение: CentOS,  «Битрикс24» в коробке - Корпоративный портал

Код должен быть детально прокомментирован.

Исходники сдаются заказчику.

Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату

пропорциональную стоимости настоящей работы и доли переписываемого кода.

CentOS
9 лет назад
zemli
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров