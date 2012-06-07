Всем, доброго времени суток! Итак следующая довольно не новая на сегодняшний день задача: Необходим интернет-сервис продажи товаров по требованию (user-generated goods). Товар: музыкальные открытки, музыкальная подарочная упаковка. ...
Конструктор футболок для интернет-магазина
Пример конструктора: http://tvoy-print.prostoprint.com/my.
Выслушаю ваши предложение конструкторов, можно и попроще
Заявки фрилансеров
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