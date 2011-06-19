Консультация по интранет-проекту (выбор CMS)

Техническое задание Uralstudent.ru – задание 4 ver.2 1. SEF компонент Проблема: У нас идут дубли страниц компонента K2. Вот эта статья http://www.uralstudent.ru/articles/preview-1154-201.html, которая размещена в категории статьи и имеет id меню 201, показывается еще почему по этому адресу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим Интранет-проект со следующими функциями:
1. Фактически - это свалка документации, разделенной по рубрикам. Файлы будут лежать физически на диске (не база!).
2. В рубриках лежит список файлов. Список рубрик и документов иерархический, у документа и у рубрики могут быть "дочки).
3. Система администрирования: модератор, администраторы (доступ только к определенным разделам), пользователи (доступ только к определенным разделам).
4. Регистрация пользователей и администраторов производится вручную модератором.
5. Хорошо реализованный аплоад файлов на сервер, они могут быть очень большого размера. Предусмотреть транслитерацию кириллических имен файлов, проверку на дубликат.
6. История изменений (аплоада файлов, удаления, изменения) на сайте. Логгирование, с указанием конкретного администратора, имени файла, времени изменения. Логгирование входа посетителей.
7. Удобство натягивания дизайна, работы с темплейтами.
8. Поиск
9. Крайне желательно наличие edit-in-place, это будет удобнее для администраторов
10. Возможно, комментарии к документу (не к рубрике).
Пробовал движок dokuwiki и mediawiki, но в итоге склонился к мысли, что будет более логичным использовать CMS.
В настоящий момент тестируется UMI, т.к. они предоставляют бесплатную копию версии Business.
От вас требуется _КОНСУЛЬТАЦИЯ_, и указание конкретной CMS с примерами реализации, ссылками на модули/плагины, если они требуются для достижения необходимого функционала.
В дальнейшем, возможна разработка на основе выбранной CMS.
Желательна _БЕСПЛАТНАЯ_ CMS.
Плачу Webmoney, пишите в личку.
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