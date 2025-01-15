Консультация по переносе дизайна из Figma в Tilda

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки215 просмотров

Как быстро и эффективно перенести адаптивный дизайн (три версии макета: desktop, tablet, mobile) из Figma в Tilda с сохранением всех параметров?

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