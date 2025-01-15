Необходимо разработать многостраничный сайт на платформе Тильда. Проект включает создание сайта «под ключ» с подробностями в техническом задании. Срок выполнения - 5 календарных дней. Обязателен опыт работы на Тильде.
Консультация по переносе дизайна из Figma в Tilda
Как быстро и эффективно перенести адаптивный дизайн (три версии макета: desktop, tablet, mobile) из Figma в Tilda с сохранением всех параметров?
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