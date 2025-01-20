Нужно из базы данных Контур.Фокус выгрузить e-mail адреса интересующих юр.лиц (фильтры выборки сообщим).

То есть на выходе нужна таблица: Название компании, e-mail адрес(а). Можно в формате Excel или просто текстовый документ.

База есть, но своего API у нас нет.