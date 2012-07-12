Приветствую! К сожалению, не нашел нужной рубрики, поэтому занес в данную. В личные сообщения скину ссылку на калькулятор вкладов - нужно составить корректную формулу, по которой идет расчет, с пояснениями. Разработчик есть, ...
Конвертер базы данных товаров с webasyst на simpla
Нужен конвертер базы данных товаров ( только товаров и ничего больше) с движка webasyst на simpla cms. - посредством обработки исходного CSV файла в другой CSV файл
Функционал такой:
При конвертировании должно проверяться наличие картинок товара , и если картинки в магазине на simpla cms нет, происходит дозаливка картинок из рабочего магазина на webasyst.
Также должна быть возможность по одной кнопке стирать все товары в simpla ( без стирания картинок), чтобы в дальнейшем тут же конвертировать базу из webasyst в simpla.
Возможно товары в webasyst будут добавляться и убавляться каждый день, поэтому все должно быть спроектировано с учетом этого.
Ваши предложения пишите на [email protected] или в лс ( в аське и скайпе сразу же не отвечаю, без предварительных договоренностей)
Необходимы доказательства вашего опыта и портфолио.
На всякий случай- формат базы от simpla, сам движок для эксперимента (simpla cms) предоставляется, также как и csv файл.
Формат базы от симпла .
В первой строке таблицы должны быть указаны названия колонок в таком формате:
Товар название товара
Категория категория товара
Бренд бренд товара
Вариант название варианта
Цена цена товара товара
Старая цена старая цена товара
Склад количество товара на складе
Артикул артикул товара
Видим отображение товара на сайте (0 или 1)
Рекомендуемый является ли товар рекомендуемым (0 или 1)
Аннотация краткое описание товара
Адрес адрес страницы товара
Описание полное описание товара
Изображения имена локальных файлов или url изображений в интернете, через запятую
Заголовок страницы заголовок страницы товара (Meta title)
Ключевые слова ключевые слова (Meta keywords)
Описание страницы описание страницы товара (Meta description)
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