Конвертировать БД IPB v.2.1.7 в версию IPB 3.1.4

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Завершен2 заявки128 просмотров

Требуется качественно конвертировать дамп БД IPB v.2.1.7 в версию IPB 3.1.4.

Размер БД около 50 MB.

Стоимость и сроки.

14 лет назад
1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gregory
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Хороший специалист в своем деле!
Отличный заказчик, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

gregory
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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